В Красноярске посадили топ-менеджера банка за хищение у клиента 150 млн рублей

Октябрьский районный суд Красноярска приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. бывшую управляющую офисом банка «Восточный», признав ее виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2018 году обвиняемая получила информацию о наличии у главы строительного холдинга крупной суммы, хранившейся в другой кредитной организации, и убедила вложить эти деньги в свой банк, где занимала руководящую должность. Вкладчику женщина гарантировала от своего имени процентную ставку 14,65% годовых, в то время как в других финансовых учреждениях она не превышала 6%. После поступления 150 млн руб. в кассу обвиняемая передала клиенту фиктивные договор вклада и приходный кассовый ордер, а сама похитила указанную сумму. Наличные из банка она вынесла в мешке.

Впоследствии топ-менеджер под различными предлогами переносила срок выплаты процентов, а если и начисляла дивиденды, то в значительно меньших суммах, чем было предусмотрено условиями договора.

Обманутый бизнесмен обратился в полицию, однако к тому времени сотрудница банка скрылась, и ее объявили в розыск. Осенью 2024 года женщина была задержана в Турции и по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадирована на родину.

Илья Николаев