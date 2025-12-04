«Россети Новосибирск» планируют демонтировать самовольные подвесы линий связи на 6 000 опор ЛЭП

Компания «Россети Новосибирск» приступила к масштабным мероприятиям по демонтажу незаконно размещенных волоконнооптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Первые работы по ликвидации несанкционированных ВОЛС прошли в пригороде Новосибирска. В микрорайоне Пашино специалисты «Россети Новосибирск» провели демонтаж оборудования, которое ранее выявили на 75 опорах ЛЭП. Благодаря этим мерам минимизированы риски повреждения конструкции энергообъектов и обеспечена возможность полноценного технического обслуживания линии электропередачи в соответствии с нормативными требованиями. Угроза надежности электроснабжения местных жителей устранена.

К решительным мерам, полностью соответствующим нормам законодательства, энергетиков подтолкнула неутешительная статистика: в Новосибирской области с начала этого года зафиксировано более 27 тысяч опор с самовольными подвесами «оптики», при этом линии связи на 6 тысячах конструкций до сих пор не оформлены. Более 80 % случаев злостных нарушений приходятся на областной центр и ближайшую агломерацию. В основном это ситуации, когда провайдеры, не желая нести затраты на технически верный вариант совместного подвеса, отказываются легализовывать ВОЛС или в принципе не признают владение оборудованием, оставляя его, по сути, бесхозяйным. При этом абонентская плата за услуги связи собирается с населения исправно.

До тех пор, пока размещение ВОЛС не приведено в соответствие нормативным требованиям, это практически 6 тысяч потенциальных аварийных ситуаций. Во-первых, при самовольном монтаже «оптики» провайдеры не учитывают техническое состояние опоры ЛЭП и ту дополнительную нагрузку, которая ложится на конструкцию вместе с оборудованием линии связи. Во-вторых, без соблюдения технических условий ВОЛС могут разместить слишком близко к проводам ЛЭП, и тогда не избежать схлеста проводов обеих линий, особенно в непогоду, и последующих отключений. В-третьих, нелегальный подвес мешает энергетикам обслуживать электросети и оперативно устранять повреждения, поскольку препятствует доступу электромонтера к оборудованию.

Негативные последствия несанкционированного подвеса прежде всего затронут потребителей: они могут остаться и без устойчивой связи, и без жизненно необходимого электричества. Поэтому в «Россети Новосибирск» начинают прием сообщений от местных жителей. Если у вас есть опасения, что «оптика» размещена с нарушениями или линии связи влияют на надежность электроснабжения – оставьте информацию на автоответчике «телефона доверия» по номеру 8 (383) 289-41-00 (анонимность гарантируется). Сюда же можно сообщить о ситуациях, в которых вы стали очевидцами монтажных работ на опорах ЛЭП, которые выполняет персонал не в спецодежде компании «Россети Новосибирск». Специалисты сетевой организации проведут осмотр оборудования и примут необходимые меры.

Для «Россети Новосибирск» приоритетом остается обеспечение надежного электроснабжения потребителей и безопасности энергообъектов региона.

