Соглашение о сдерживании цен подписали производители и сети в Иркутской области

Меморандум о стабилизации цен на отдельные продукты питания местного производства заключен в Иркутской области. Соглашение будет действовать до февраля 2026 года, сообщило правительство региона.

Меморандум правительство региона подписало с семью местными производителями: СХАО «Белореченское», СПК «Окинский», ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Ангарская птицефабрика», ООО «Саянский бройлер», АО «Каравай» и ЗАО «Иркутский хлебозавод». Кроме того, участниками соглашения стали торговые сети «Удача», «Экономия» и «Командор».

Производители обязались не повышать отпускные цены до конца февраля 2026 года на куриные яйца, сливочное масло (61,5% и 72,5% жирности), молоко (2,5%), обезжиренный творог, замороженную тушку цыпленка-бройлера и хлеб недлительного хранения. Торговые сети, в свою очередь, не должны устанавливать размер торговой надбавки на эту продукцию свыше 15%.

Александра Стрелкова