Водитель Suzuki насмерть сбил 83-летнюю пенсинерку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Чусовском тракте водитель автомобиля Suzuki SX4 насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, водитель, двигаясь со стороны ЕКАД, наехал на пешехода, который шел по краю проезжей части навстречу транспортному средству. Уточняется, что женщина находилась на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.

За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина с 19-летним стажем вождения. Ранее она не привлекалась к административной ответственности. «На месте ДТП водитель прошла освидетельствование на состояние опьянения — результат отрицательный»,— добавили в Госавтоинспекции.

Водитель пояснила, что внезапно заметила пешехода на проезжей части и попыталась затормозить, но избежать наезда не удалось.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено проведение расследования.

Полина Бабинцева