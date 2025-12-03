В Свердловской области более 69% энергетических предприятий работают в убыток

В январе-сентябре 2025 года более 69,3% свердловских предприятий, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, оказались убыточными, следует из данных Свердловстата. Сумма убытка составила 4,17 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также больше половины убыточных компаний в отрасли водоснабжения, водоотведения, а также сбора и утилизации отходов — 53,7%. Убыток составил 1,47 млрд руб.

Самый большой суммарный убыток по итогам девяти месяцев ведомство зафиксировало в обрабатывающих производствах — 79,63 млрд руб. При этом доля убыточных организаций в отрасли составляет 25,3% от общего числа компаний.

Самая низкая доля убыточных предприятий в сферах строительства (12,7%), сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства (12,2%), административной деятельности и сопутствующих услуг (9,4%).

Полина Бабинцева