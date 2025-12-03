В свете фур

Закон о создании единой системы весогабаритного контроля может быть принят в окончательном третьем чтении к лету 2026 года, полностью она будет внедрена 1 марта 2027 года, рассчитывают в Минтрансе РФ. В октябре комитет Госдумы по транспорту отправил правительственный законопроект на доработку, отметив, что документ должен быть «более прозрачным и прямого действия». На некорректную работу оборудования и необоснованные штрафы жалуются перевозчики. В Минтрансе обещают подключить к системе частные пункты, чтобы предприниматели могли сравнить показатели, а также тестировать работу рамок спецмашинами и обеспечить владельцам грузовиков доступ к данным. Нижегородские власти уже пообещали дооборудовать действующие пункты так, чтобы нарушители не смогли обмануть систему.

Взвешивание фур с грузами приведут к единому стандарту

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минтранс РФ рассчитывает запустить единую систему весогабаритного контроля 1 марта 2027 года, сообщил замдиректора департамента дорожного хозяйства министерства Антон Козлов во время видеоконференции X Транспортного форума в Торгово-промышленной палате Нижегородской области 3 декабря. Правительственные поправки о ее создании будут приняты в феврале 2026 года в первом чтении, а в окончательном третьем чтении — к лету, надеется господин Козлов.

«С учетом подготовки подзаконных актов, которые будут детально регулировать весь процесс весогабаритного контроля и работы единой автоматизированной системы в масштабе всей страны, запуск системы произойдет 1 марта 2027 года.

Предполагается, что все пункты весогабаритного контроля будут подключены к единой системе вне зависимости от того, кто является их владельцем. В нее войдут весы Ространснадзора и коммерческие весы для самодиагностики перевозчиков, которым дадут возможность подключиться к системе»,— добавил он.

Как писал «Ъ-Приволжье», единая автоматизированная система весогабаритного контроля (АСВГК) должна объединить все существующие в России пункты контроля перевеса грузовиков (так называемые «рамки») в единую информационную систему, ее оператора определит правительство РФ. Существующие федеральные и региональные пункты передают данные о нарушениях в Ространснадзор, а перевозчики жалуются на некорректную работу рамок и солидные штрафы. В 2024 году Счетная палата РФ отмечала, что половина из 579 пунктов весового контроля в России не работала и не фиксировала нарушения. В июле 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании АСВГК, однако в октябре комитет по транспорту отправил его на доработку, чтобы сделать его «более прозрачным и прямого действия».

Проект закона предполагает введение режима постоянного автоматического мониторинга работоспособности всех постов и «неизменности условий измерений», уточнил господин Козлов. Она будет сравнивать вес грузовика с электронными документами по показаниям нескольких рамок, а решение о штрафе будет приниматься только после того, как система подтвердит нарушение. Удаленные посты, на пути к которым нет других рамок, раз в две недели будет тестировать «контрольный» транспорт с определенными весогабаритными параметрами.

Результаты измерений будут доступны всем перевозчикам, они помогут им получить информацию о результатах взвешивания, смещении груза и повреждении осей, чтобы избежать штрафа.

Внутри системы внедрят проверку исключений грузов во время ограничений весенней и осенней распутиц, которая начнет работать через полгода после запуска АСВГК, подчеркнул Антон Козлов. «Во время взвешивания система будет запрашивать информацию об оформленной электронной накладной, проверять виды перевозимых грузов, а также исключения в отношении этих грузов. Сейчас из-за этого перевозчики вынуждены судиться: рамки не знают о грузах и ограничениях»,— подытожил чиновник.

Перевозчики «обеими руками голосуют за принятие данного закона», заверил гендиректор транспортной компании «Повольжье-транс» Александр Бирюков:

«Для справедливости, прозрачности и корректности работы пунктов необходим единый орган, который будет контролировать их работу во всех субъектах РФ».

Однако АСВГК не учитывает дефекты тентов грузовиков, из-за которых перевозчики получают основную массу штрафов после взвешивания. «Клапан отстегнулся или лямка — вреда никакого дороге это не наносит, а штраф приходит огромный. Одно дело, когда груз превышает габариты, а другое — когда хлястики болтаются»,— напомнил господин Бирюков.

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий напомнил, как предприниматели и власти долго боролись с некачественной работой рамок в регионе, и ситуацию удалось переломить с покупкой контрольной техники. «Росстандарт приобрел автомобиль, который измерял корректную работу рамки. Необходимо, чтобы таких автомобилей было больше и они чаще контролировали работу пунктов там, где появляется сбой», — отметил господин Солодкий.

В Нижегородской области в 2025 году появились три новых пункта контроля, подсчитал замминистра транспорта Денис Рябинин. В 2026 году все пункты дооборудуют, чтобы они учитывали скрытые номера и минимальную скорость движения грузовиков: так водители сейчас обманывают рамки.

Один из новых пунктов сейчас работает на Городецкой ГЭС, по которой запрещен проезд тяжелых фур.

«Перевозчики жалуются, что их несправедливо штрафуют. Однако на данном направлении у нас неоднократно полностью перекрывалось движение из-за грузовиков, которые там ездить не должны. С помощью перегруза многие нерадивые предприниматели стремятся увеличить рентабельность»,— напомнил замминистра.

Роман Рыскаль