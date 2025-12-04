С госорганами поспорят вне суда

Отдельный блок мероприятий Национальной модели ведения бизнеса касается внесудебного урегулирования споров с госорганами. Прежде всего, предлагается расширить практику досудебного обжалования решений налоговиков — за счет «усиления элементов состязательности и коллегиальности». Так, планируется внедрить новый порядок, который будет запускаться по заявлению налогоплательщика. Среди особенностей — возможность очного присутствия налогоплательщика при рассмотрении жалобы и привлечения бизнес-омбудсмена, которому расширят полномочия по защите прав налогоплательщиков. На уровне ФНС могут создать коллегию «арбитров» (из числа сотрудников налоговых органов) для рассмотрения жалоб, ее решения будут публиковаться.

Одновременно с этим планируется создать механизм независимого внесудебного механизма для рассмотрения жалоб на действия судебных приставов, а также повысить эффективность досудебного порядка обжалования решений таможенных органов. В целом практику внесудебного разрешения споров бизнеса с госорганами, как следует из «дорожной карты», Белый дом рассчитывает масштабировать за счет повышения шансов на достижение договоренностей. Среди мер — формирование «реальных возможностей и условий» для заключения мировых соглашений. Также планируется подготовить национальный стандарт досудебного разрешения разногласий органов власти и бизнеса и урегулировать саму процедуру для обеспечения баланса экономических интересов сторон с опорой на международный опыт (инвестиционные трибуналы, межведомственные и ведомственные арбитражные комиссии) при сохранении возможности обращения в суд.

Евгения Крючкова, Анна Занина