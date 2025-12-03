Ушел из жизни самарский журналист Олег Зверев

В среду, 3 декабря, после продолжительной болезни скончался известный самарский журналист и радиоведущий Олег Зверев. Ему было 54 года.

Олег Зверев работал на телеканалах ГТРК «Самара», ВГТРК, «Столица», «СКАТ», «Самара-ГИС» и «Губерния». Также он был ведущим передачи «Темы дня» на радиостанции «Комсомольская правда — Самара».

Олег Зверев награждался серебряным знаком святителя Алексия «За труды во благо Святой Православной Церкви». Коллеги и друзья вспоминают его как открытого и дружелюбного человека.

Прощание с Олегом Зверевым состоится 5 декабря в 10:00 в храме Святителя Спиридона Тримифунтского на улице Советской Армии.

Евгений Чернов