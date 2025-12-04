Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 5 по 7 декабря

Воронеж встречает первые зимние выходные насыщенной афишей. В еженедельной подборке «Ъ-Черноземье» главные городские события, заряженные особым декабрьским настроением и приближающимися праздниками.

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В музее имени Крамского со 2 декабря доступна выставка из серии «Открывая фонды» — «Графика художника Виктора Вакидина». Зрители увидят около 8 графических работ уроженца Воронежа.

Окунуться в мир архитектуры приглашают всех желающих на арт-завтраке «Витражи готики» в Доме архитектора. Окунуться в эпоху готической архитектуры и узнать секреты мастерства средневековых мастеров можно будет 6 декабря. Используя уникальную технику работы с изо-нитью, участники создадут свой готический витраж. Со 2 по 15 декабря в Доме архитекторов можно будет увидеть выставку преподавателей детской художественной школы «Многогранник. Уроки красоты». Экспозиция содержит пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, портреты, скульптуру камерного формата и керамическое панно.

Спектакль «Дама с собачкой» в Театре кукол «Шут»

Фото: Воронежский театр кукол имени Вольховского

В театре кукол «Шут» 5 декабря покажут спектакль для взрослых «Дама с собачкой» по рассказу Антона Павловича Чехова. Премьера спектакля состоялась в сентябре этого года. Свою версию «Дамы с собачкой» на воронежской сцене представит и главный режиссер петербургского Большого театра кукол Руслан Кудашов, известный воронежскому зрителю по спектаклям «Мандельштам. Воронежские тетради» и «Похороните меня за плинтусом» в Воронежском театре кукол. Ключевым для постановки станет образ «двух перелетных птиц, самца и самки, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках».

В декабре театр кукол имени Вольховского запускает уникальную акцию — экскурсию по музею театральной куклы имени Веселова. Желающие смогут неспешно познакомиться со спектаклями, которые стали визитной карточкой воронежского театра и прославили его на всю Россию и Европу.

Спектакль «Шутники» в Камерном театре Воронежа

Фото: Камерный театр

Спектакль «Шутники» об изломах души человеческой, о поиске любви в мире, где все продается и покупается, представят на сцене Камерного театра 6 декабря. Режиссер Екатерина Половцева исследует тему зависимости и изменчивости современного человека от социального статуса, денег, комфорта, а также анализирует двойственную природу шутовства и его варианты. Для создания афиши и программки к спектаклю использовали фрагмент картины Франсиско Гойи «Кукла».

В театре оперы и балета 5 декабря покажут балет «Продавец игрушек» о современной жизни героев, попадающих в рождественскую сказку. Либретто Виктора Добросоцкого по мотивам одноименного романа. Хореограф-постановщик — народный артист России Андрей Петров. 6 декабря зрителям представят оперу в одном действии «Дидона и Эней» на либретто Наума Тейта по мотивам четвертой книги поэмы Вергилия «Энеида». Постановщик и автор визуальной концепции — Артем Борисенко. 6 и 7 декабря зрители смогут увидеть быль-колядку «Ночь перед Рождеством». Либретто Николая Римского-Корсакова по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Режиссер-постановщик Ольга Маликова объединила все сцены оперы одним местом действия – украинской хатой, где жители села Диканька рассказывают красивую историю о рождении любви. 7 декабря в театре будут давать одну из самых популярных классических оперетт «Летучую мышь» композитора Иоганна Штрауса. На сцене Воронежского театра оперы и балета в данной редакции спектакль поставили в 1996 году. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Александр Зыков.

Премьера спектакля «Дым»

Фото: Театр драмы имени Кольцова в Воронеже

5 и 7 декабря в драмтеатре имени Кольцова ожидается премьера спектакля «Дым» по роману Ивана Тургенева. Режиссер спектакля и автор инсценировки — Владимир Хрущев, главный режиссер Орловского государственного академического театра имени Тургенева. Жанр постановки — морок в двух действиях. Название романа символизирует мимолетность человеческих страстей, споров и самой эпохи.

В импровизационном театре «Попкорн Драма» 5 декабря покажут моноспектакль Данилы Чекрыгина «Билли Миллиган». Актер сыграет сам с собой одновременно пять историй. 6 декабря состоится спектакль-игра «Фиаско.Время»: три человека сыграют одного героя в разные периоды истории, а затем начнут друг с другом встречаться. 7 декабря зрителей ожидает импровизационный ситком «НЛО в Воронеже».

Мюзикл-фантазия «Алиса в Стране чудес» композитора Владимира Баскина в ТЮЗе имени Маршака покажут 6 декабря. Зрители увидят яркую музыкальную сказку по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Режиссеры — Нина Чусова и Юрий Катаев.

Оркестр Воронежской государственной филармонии

Фото: Воронежская государственная филармония

На сцене филармонии 7 декабря состоится концерт-лекция «Буря и натиск: от классицизма к романтизму». Воронежский академический симфонический оркестр исполнит музыку представителей классицизма и романтизма — Моцарта, Бетховена, Шуберта, Листа, Шумана и других композиторов. Симфонические произведения будут сопровождаться увлекательными комментариями дирижера Игоря Вербицкого.

7 декабря Вадим Эйленкриг представит к 100-летию Майлза Дэвиса симфоническое прочтение джазового альбома XX века Kind of Blue. Джазовый шедевр обретет на сцене Воронежского концертного зала симфоническую форму. За дирижерским пультом — Юрий Андросов.

В центре креативных индустрий «Матрешка» 7 декабря можно будет сделать символ наступающего года – лошадку на шарнирах. Участники изготовят фантазийные подвижные поделки из картона. Готовая игрушка станет отличным украшением новогодней елки или стильным декоративным элементом для интерьера.

7 декабря в киноклубе на Пятницкой, 52, будут ждать всех ценителей Тома Уэйтса. Отпраздновать день рождения американского музыканта и актера предлагают просмотром документального фильма «Том Уэйтс: сказки треснувшего музыкального аппарата» (2017), лайва с церемонии вступления в Зал славы рок-н-ролла (2011), отрывка из эпизода The Last Ride для сериала Il Fattore Umano (2025), а также избранных музыкальных клипов. 6 декабря здесь состоится кинопоказ и обсуждение фильма «Сны поездов» (2025, режиссер Клинт Бентли). Это история о человеке, растворившемся в ландшафте, и о ландшафте, который проживает человеческие судьбы. Участники смогут увидеть экранизацию одноименной повести Дениса Джонсона. Премьера фильма состоялась на недавнем фестивале «Сандэнс». На встрече обсудят как книгу, так и фильм.