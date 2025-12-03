Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Петербург получит 478 млн рублей на реализацию проекта по привлечению инвестиций

Санкт-Петербург приступил к реализации нового регионального проекта в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который в 2025 году получит федеральное финансирование в объеме около 478 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект направлен на создание более комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Петербург вошел в число семи пилотных регионов страны, участвующих в федеральной инициативе «Повышение инвестиционной активности». Ее ключевая цель — увеличение объема инвестиций в России на 60% по сравнению с уровнем 2020 года.

В рамках регионального проекта планируется создать и модернизировать не менее 17 объектов инфраструктуры в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург», а также продолжить упрощение административных процедур для инвесторов.

Артемий Чулков

