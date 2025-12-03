Участки под жилье в агломерации Петербурга подорожали до 120 тыс. рублей за кв. м

Минимальные цены сделок с земельными участками под жилье и апартаменты в агломерации Санкт-Петербурга в 2025 году выросли как минимум на 25%, а максимальные— не менее чем на 20%. Такие данные приводит консалтинговый центр агентства «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По оценке компании, в центральных локациях города участки под новое строительство продавались по 80–120 тыс. рублей за кв. м, под редевелопмент — по 60–150 тыс. рублей за кв. м. В статусных районах стоимость земли под новое строительство составляла 50–60 тыс. рублей за кв. м, под проекты редевелопмента — 70–100 тыс. рублей за кв. м.

В спальных районах Петербурга участки под новое жилищное строительство реализовывались в диапазоне 30–70 тыс. рублей за кв. м, под редевелопмент — 35–95 тыс. рублей за кв. м. В пригородной зоне Ленинградской области стоимость земли под жилье составляла 10–20 тыс. рублей за кв. м.

Общий объем инвестиций девелоперов в земельные участки под жилье и апартаменты в Петербурге и пригородах в 2025 году достиг 61,5 млрд рублей, что на 1% ниже уровня 2024 года. За год было заключено 40 сделок с участками общей площадью более 170 га, на которых можно построить свыше 2,3 млн кв. м недвижимости.

На Санкт-Петербург пришлось 81% сделок, на Ленинградскую область — 19%. Лидером по объему инвестиций стал Московский район (29% от общего объема), далее следуют Василеостровский (20%) и Адмиралтейский (16%) районы. В топ-5 девелоперов по объему приобретенных участков вошли ПСК, Fizika Development, Setl Group, РСТИ и ЛСР. Новых игроков на рынке инвестиций в земельные участки агломерации в 2025 году не появилось.

В компании отмечают, что структура спроса смещается в сторону более крупных лотов: доля участков площадью от 1 до 5 га выросла за год с 20% до 40%, а средний размер участка в сделке достиг 2,7 га. При этом наиболее массовым форматом остаются участки площадью до 1 га (38% сделок).

По словам директора консалтингового центра агентства Ольги Трошевой, на фоне роста стоимости земли и ожидания вступления в силу новых правил землепользования и застройки девелоперы могут в ближайшее время сократить число новых проектов и сосредоточиться на расширении уже реализуемых жилых комплексов, а также активнее рассматривать проекты высокого класса и офисной недвижимости.

Александра Тен, Артемий Чулков