В Волгограде рекламу сети суши признали незаконной из-за непристойной лексики

Волгоградское управление ФАС России признало распространяемую через мессенджеры рекламу сети суши и роллов «Ёбидоёби» ненадлежащей и нарушающей законодательство. Ранее антимонопольное ведомство уже выносило подобное решение, касающееся наружной рекламы этой сети, которое было поддержано арбитражным судом.

ООО «Ёбидоёби», а ныне ООО «Суши с приставкой суши», зарегистрировано в Москве в марте 2016 года. Первая точка ресторана была открыта в Красноярском крае в формате темной кухни (принимали заказы онлайн или по телефону). Основатели — Дмитрий Прадед и Константин Зимен. Юрлицо им принадлежало до апреля 2023 года, затем оно перешло в руки Татьяне Прадед и Жанне Зимен. В 2025 году они продали общество Никите Хромову. За 2024 год выручка компании составила 66 млн руб., чистая прибыль 2,6 млн руб. С 2023 года финансовые показатели упали на 60% и 81% соответственно.

Летом 2021 года в Волгограде разгорелся конфликт из-за наружной рекламы на улицах Поддубного и Ардатовской. Реклама сети роллов с текстом «Не материмся и вкусно готовим. Набор „КуниЛи“ 2 кг. Ёбидоёби Sushi & Rolls» вызвала жалобы граждан.

Волгоградское УФАС возбудило дело, сочтя рекламу нарушающей федеральный закон «О рекламе». В октябре 2021 года антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей и обязали владельцев ООО «Ёбидоёби» прекратить ее распространение в течение пяти дней.

Компания обжаловала решение в Арбитражном суде Волгоградской области, настаивая, что «Ёбидоёби» — коммерческое обозначение, а «КуниЛи» — название блюда. Однако суды трех инстанций поддержали антимонопольное ведомство. Судьи отметили, что значительная часть аудитории может воспринимать слова «Ёбидоёби» и «КуниЛи» как непристойные.

13 марта 2023 года Верховный Суд РФ отказался передавать кассационную жалобу на рассмотрение профильной коллегии, подтвердив законность решения нижестоящих инстанций.

С апреля 2023 года УФАС по Красноярскому краю также добивалась признания названия бренда незаконным. В январе 2024 года ВС РФ снова поддержал позицию ведомства. Суд счел, что название ресторана созвучно с элементами ненормативной лексики и не соответствует принципам морали.

Тогда руководство «Ёбидоёби» заявило, что не будет менять коммерческое обозначение, используемое в маркетинговых материалах, до решения Конституционного суда. Судебные разбирательства касались только фирменного наименования юрлица. Юристы отмечали, что если компания не выполнит требование, налоговые органы могут признать регистрацию юридического лица незаконной и предпринять меры по ограничению его деятельности, сообщили на радио «Ъ FM».

Аналогичные дела с участием ООО «Ёбидоёби» рассматривали Арбитражные суды Новосибирской и Томской областей, а также Ставропольского края и Республики Хакасия.

Сеть суши сменила название только в декабре 2024 года, сообщало управление службы судебных приставов Мордовии. Приставы Мордовии вмешались, так как компания перенесла офис в Саранск. После разъяснительных бесед владельцы бизнеса согласились на смену названия юрлица. Так ООО «Ёбидоёби» стало ООО «Суши с приставкой суши».

Несмотря на судебные решения, в новой рекламе сети и франшизы вновь использовалось обозначение «Ёбидоёби». УФАС Волгоградской области признал рекламу ненадлежащей, так как в тексте и на фотографиях использовались бранные слова.

Нина Шевченко