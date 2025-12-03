На Ставрополье в модернизацию коммунальных сетей вложат 13 млрд рублей

В 2026 году власти Ставропольского края планирует направить на модернизацию коммунальных сетей почти 13 млрд руб. Об этом во время пресс-конференции сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Если говорить про надежность инфраструктуры, мы на будущий год запланировали 12,8 млрд руб. вкладывать в развитие нашей инфраструктуры»,— отметил глава региона.

Губернатор добавил, что в Ставропольском крае сети изношены на 86%.

«Я не могу сказать, что сегодня у нас уровень изношенности начал падать. Он у нас вырос до 86%, больше на сегодняшний день не растет. Но вот этими вложениями, я думаю, мы начнем улучшать инфраструктуру»,— сказал господин Владимиров.

Ранее глава региона отмечал, что краю необходимо переходить от единичных ремонтов к системной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Наталья Белоштейн