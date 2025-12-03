Спрос на новостройки в агломерации Петербурга в 2025 году снизился на 15%

Объем продаж квартир на первичном рынке Санкт-Петербурга и пригородной зоны Ленинградской области в 2025 году составил 2,7 млн кв. м (65,5 тыс. сделок), что на 15% меньше показателя 2024 года. Такие данные приводит консалтинговый центр агентства «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group).

По оценке аналитиков, в первом полугодии фиксировалось в среднем 4,6–4,8 тыс. сделок в месяц (за исключением января), во втором полугодии спрос восстановился до 6,2–6,3 тыс. сделок в месяц, а в ноябре–декабре продажи приблизились к 7 тыс. договоров. В компании отмечают влияние поэтапного снижения ключевой ставки (с 21% в январе до 16,5% в октябре), инфляционных ожиданий и предстоящих изменений по программе семейной ипотеки, однако подчеркивают, что при рыночных ипотечных ставках 18–20% формируется значительный отложенный спрос.

В структуре сделок на первичном рынке 48% пришлось на ипотеку, 45% — на различные программы рассрочки и 7% — на покупки со 100%-й оплатой. Во втором полугодии доля ипотечных сделок достигла 50%, тогда как рассрочка сократилась с 49% до 43%. Среди ипотечных программ лидирует семейная ипотека — на нее во втором полугодии пришлось 81% ипотечных сделок.

Цены на новостройки всех классов выросли. В массовом сегменте средняя стоимость квадратного метра в Петербурге увеличилась на 11%, до 276 тыс. рублей, в пригородах — на 8%, до 165 тыс. рублей. Жилье бизнес-класса подорожало на 23%, до 490 тыс. рублей за кв. м, элитный сегмент — на 18%, до 735 тыс. рублей за кв. м. Объем нового предложения с учетом заявленных на декабрь стартов оценивается в 3,3 млн кв. м, из них около 330 тыс. кв. м приходится на бизнес-класс и 41 тыс. кв. м — на элитный сегмент, что является минимальным значением за последние пять лет.

Согласно прогнозу «Петербургской Недвижимости», в 2026 году продажи могут остаться на уровне 2025 года — 2,6–2,8 млн кв. м. Поддерживать спрос будут семейная ипотека, индивидуальные программы с банками и рассрочки, а при снижении ключевой ставки ожидается рост интереса к рыночным ипотечным продуктам. На фоне повышения НДС и роста затрат девелоперов компания прогнозирует в 2026 году дальнейший рост цен: на 7–8% в массовом сегменте и на 10–15% в элитном.

Александра Тен, Артемий Чулков