В Ульяновской области вводят новую меру поддержки многодетных семей

«Поручил ввести новую меру поддержки для молодых семей»,— сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале, подводя итоги состоявшейся в среду прямой линии главы региона.

«Родители, которые стали многодетными в возрасте до 35 лет, смогут единовременно получить 300 тыс. руб. Куда направить средства, решат самостоятельно. Мера будет действовать для семей, которые стали многодетными с 1 января 2025 года», — отметил губернатор.

Он отметил, что всего на прямую линию поступило порядка 3 тыс. вопросов от жителей региона, на часть из них ответил в эфире, «все остальные вопросы поручил взять в проработку». Алексей Русских отметил, что на основе поступивших вопросов и обращений непосредственно на месте принял ряд решений, среди них и решение о новой мере поддержки многодетных.

Андрей Васильев, Ульяновск