Из Астрахани в Иран могут запустить круизы и регулярные авиарейсы

Генеральный консул Ирана в Астрахани Ахмад Хейдариан планирует развивать сотрудничество между Ираном и Россией. Основное внимание уделяется международному транспортному коридору «Север - Юг», модернизации портовой инфраструктуры и запуску пассажирского сообщения. Эти шаги направлены на превращение Астрахани в ключевые ворота между Европой и Азией.

Ахмад Хейдариан также отметил недавний запуск чартерного авиарейса между Рештом и Астраханью, который планируют сделать регулярным. Уже выполнено несколько рейсов, и сейчас ведутся переговоры с Росавиацией для получения разрешения на регулярные перелеты.

Ранее в этом году обсуждался возможный запуск круизных рейсов из Астрахани в Иран. Но тогда отмечалось отсутствие подходящих лайнеров и необходимой инфраструктуры.

Нина Шевченко