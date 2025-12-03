В Ульяновской области 2026 год станет Годом авиастроителя

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил объявить в регионе 2026 год Годом авиастроителя. Об этом он сообщил, подводя итоги прямой линии, в ходе которой отвечал на вопросы и обращения жителей региона.

«В центре внимания — развитие нашего авиагиганта и комфортной инфраструктуры для ульяновцев. В следующем году авиастроительный комплекс региона отметит 50-летие. Президент вчера подписал Указ о праздновании этой знаковой даты (имеется в виду указ президента РФ Владимира Путина о праздновании 50-летия основания Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, ныне — самолетостроительного завода «Авистар», филиала ПАО «Ил»).

В ходе прямой линии Алексей Русских отметил, что вопросы развития «Авиастара» были предметом обсуждения во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным 13 октября этого года и по всем поднятым вопросам он получил поддержку президента. По словам губернатора, в будущем году планируется приступить к технологическому перевооружению «Авиастара», на что требуется дополнительное финансирование завода на сумму около 48 млрд руб. Также он отметил, что в перспективе производственные планы «Авиастара» пополнятся новыми проектами — строительством новых современных транспортных самолетов Ил-100 и Ил-276.

Андрей Васильев, Ульяновск