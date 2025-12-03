Гордума Астрахани приняла бюджет на 2026 год и сделала ставку на рождаемость

Депутаты гордумы Астрахани утвердили в первом чтении бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Заседание прошло под председательством Игоря Седова. Бюджетные доходы составят 16,5 млрд руб., а расходы — 17 млрд руб. Во втором чтении депутаты рассмотрят детальные статьи расходов.

Заместитель мэра Эдуард Бурдонов представил прогноз социально-экономического развития Астрахани. Он отметил как положительные, так и отрицательные тенденции, в том числе в демографии. Для увеличения численности населения планируется стимулировать рождаемость, улучшать здравоохранение и пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности.

Также депутаты утвердили порядок льготной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного наследия и новую структуру администрации Астрахани.

Нина Шевченко