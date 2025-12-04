Рыбак рыбака ограничил издалека

В начале следующей недели, 8 декабря, на сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) пройдет обсуждение вопроса о снятии ограничений, введенных Норвегией для рыбопромысловых судов холдинга «Норебо» Виталия Орлова и компании «Мурман СиФуд» Владимира Хижнякова. Ранее эти компании попали под санкции ЕС. Если стороны не придут к соглашению, Россия готова ввести зеркальные меры, говорят в Росрыболовстве. Эксперты отмечают, что срыв договоренностей на предстоящей встрече может жестко ударить по рыбопромышленному сектору обеих стран.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Перенос промысловой нагрузи в российскую зону может привести к негативным последствиям для восстановления запаса трески

В числе зеркальных мер со стороны РФ рассматривается запрет вылова для норвежских рыбопромысловых судов в российской экономической зоне, а также ведение рыболовства и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей, исходя исключительно из российских национальных интересов, приводит слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова пресс-служба ведомства.

Речь в заявлении господина Шестакова идет о судах рыбопромышленного холдинга «Норебо» Виталия Орлова и компании «Мурман СиФуд» Владимира Хижнякова, которые попали под прямые санкции ЕС в мае этого года. Введение ограничений европейский регулятор объяснил в том числе нетипичными схемами передвижения судов, указывая на якобы оснащение их технологиями, используемыми для шпионажа в Северном и Балтийском морях. Так, судно «Мелькарт-5» из флота «Мурман СиФуд» присутствовало в непосредственной близости к критически важным объектам норвежских инфраструктурных и военных объектов, говорится в тексте решения.

В июле Норвегия отказала «Норебо» и «Мурман СиФуд» в лицензии на рыболовство в своей экономической зоне.

Россия и Норвегия осуществляют совместное управление основными промысловыми запасами Баренцева и Норвежского морей по соглашениям 1975 и 1976 годов. Ежегодно на сессиях Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) устанавливаются общие допустимые уловы этих запасов, которые совместным решением распределяются между Россией, Норвегией и третьими странами. Для доступа судов в свои экономические зоны страны применяют временный упрощенный порядок, предусматривающий не выдачу индивидуальных лицензий на каждое судно, а согласование списков судов, заранее направляемых друг другу.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», ситуация с отказом в лицензии развивалась следующим образом. Российские власти, в соответствии с согласованными с Норвегией процедурами, уведомили сторону о внесении изменений в действующие разрешения для работы двух российских судов в норвежской экономзоне, но Осло расценил обращение как заявку на новые разрешения и отказал судам в доступе.

В конце октября в Директорате рыболовства Норвегии на обращения от имени российских компаний о пересмотре решения ответили, что не видят для этого оснований, ссылаясь на норвежское законодательство, согласно которому запрет на выдачу лицензий распространяется на флот, принадлежащий или контролируемый включенными в санкционный список компаниями. В связи с отказом Директората рыболовства пересмотреть свое решение о допуске в экономическую зону Норвегии российская сторона направила обращение в норвежский суд.

Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что вероятность снятия ограничений в ближайшее время пока невысока, поскольку санкции являются следствием более широкого комплекса ограничительных мер и рестрикций, принятых Норвегией в отношении РФ.

Решение о снятии ограничений, вероятно, будет приниматься в комплексе с другими вопросами, связанными с двусторонними отношениями, но условие закрытия своей экономической зоны для норвежских рыбаков потенциально может повлиять на результат переговоров.

В случае срыва договоренностей на предстоящей встрече Россия может компенсировать потери увеличением вылова в своих водах, однако это негативно скажется на рыбной промышленности обеих стран, считает заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев.

Часть Баренцева моря на Северо-Западе РФ является районом, где молодая треска нагуливается и растет, а уже крупная рыба переходит в норвежскую зону и нерестится у побережья королевства в районе Лофотенских островов. Поэтому перенос промысловой нагрузки в российскую зону может привести к негативным последствиям для восстановления запаса этого вида рыбы.

В начале 1990-х годов увеличение промысловой нагрузки канадскими рыбаками на запас трески у берегов Ньюфаундленда (Канада) уже приводило к коллапсу. Популяция северной трески сократилась до 1% от исторического уровня. После этого, несмотря на все принятые меры, запас трески так и не восстановился до исторического уровня.

Господин Дмитриев полагает, что проблемы могут возникнуть также с поставками трески, так как Россия и Норвегия являются лидерами в этом сегменте, что обоюдно негативно скажется на экономике двух стран.

Владимир Колодчук