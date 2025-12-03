Дебиторскую задолженность «Уздэуавто-Воронеж» купил краснодарский бизнесмен

Краснодарский предприниматель Андрей Петров за 677 тыс. руб. приобрел право требования к обанкротившемуся ЗАО ПИИ «Уздеуавто-Воронеж», которое ранее являлось единственным официальным российским дистрибутором бренда Uz-Daewoo автоконцерна GM Uzbekistan. Речь идет о долге узбекистанского АО «Уздеу авто» в размере 417,5 млн руб. Итоги торгов опубликованы на Федресурсе.

На дебиторку претендовали несколько заявителей. Воронежский участник торгов Евгений Спирин был готов заплатить 201 тыс. руб. Московское ООО «Плектр» предложило 210 тыс. руб. Башкирский индивидуальный предприниматель Александр Дегтев заявил 222 тыс. руб. Победителем стал господин Петров, предложивший 677 тыс. руб.

Начальная цена лота составляла 375,7 млн руб., таким образом, стоимость была снижена в 554 раза. Право требования «Уздеуавто-Воронеж» к своему бывшему владельцу и другим компаниям регулярно выставлялось на аукцион, однако на торги никто не заявлялся.

Согласно данным Rusprofile, ЗАО ПИИ «Уздеуавто-Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 2002 года. Основным направлением деятельности являлась оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами. Уставный капитал общества составляет 2,4 млн руб., информация об учредителях в ЕГРЮЛ не раскрывается. До 2021 года владельцем значилось узбекистанское АО «Уздеу авто». До введения процедуры банкротства компанию возглавлял Игорь Давыдов. По итогам 2024 года «Уздеуавто-Воронеж» отчиталось о нулевой выручке и прибыли.

Анна Швечикова