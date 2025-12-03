Дело — труба

Прокуратура Башкирии добилась пересмотра спора с компанией «Дортрансстрой» и мэрией Уфы о реконструкции улицы имени города Галле в суд первой инстанции. Претензии ведомства связаны с изменениями условий контракта, по которым «Дортрансстрой» в первый год реконструкции получил не предусмотренные изначальной версией договора 260,9 млн руб. аванса. Мэрия и генподрядчик корректировки обосновывали покупкой канализационной трубы. Арбитражный суд Башкирии с доводами ответчиков согласился, однако в апелляционной инстанции решение отменено, а допсоглашение признано недействительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Башкирии убедила апелляцию в своих доводах

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Прокуратура Башкирии убедила апелляцию в своих доводах

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Башкирии на решение суда первой инстанции, который отказал ведомству в удовлетворении иска к мэрии Уфы и ООО «Дортрансстрой». Прокуратура требовала отменить допсоглашение к контракту о реконструкции улицы имени города Галле.

Реконструкция улицы имени Галле началась летом 2023 года. Она предполагает удлинение улицы от перекрестка с Комсомольской улицей до проспекта Салавата Юлаева через частный сектор и строительство развязки. Таким образом, Уфа должна получить магистраль от Затонского моста до тоннеля Восточного выезда. Протяженность нового участка дороги составит 1,1 км.

По условиям контракта «Дортрансстроя» с управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС), работы должны были завершиться до конца минувшего ноября. Стоимость контракта превысила 905,8 млн руб., из которых 97% пришлось на республиканский бюджет. Лимиты финансирования были распределены на три года, при этом за первые шесть месяцев генподрядчик должен был получить всего 50 млн руб., а остальную сумму — в 2024 и 2025 году. Аванс контракт не предусматривал.

В конце 2023 года стороны заключили дополнительное соглашение к контракту. Во-первых, заказчик и генподрядчик договорились о перераспределении финансирования — теперь более трети от суммы контракта (331,9 млн руб.) генподрядчик должен был получить в первый год реконструкции. Во-вторых, УСРДИС и «Дортрансстрой» прописали выплату 260,9 млн руб. в виде аванса.

На пересмотр условий контракта обратила внимание республиканская прокуратура. По итогам проверки она пришла к выводу, что допсоглашение заключено в нарушение интересов города, а также ограничило конкуренцию на дорожно-строительном рынке, так как стороны, по мнению ведомства, не имели права договариваться об авансе после подписания контракта. Обратившись в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании сделки недействительной, прокуратура также настаивала на взыскании с «Дортрансстроя» в бюджет Уфы 24,1 млн руб. за пользование чужими денежными средствами.

Ответчики заявляли в суде, что аванс потребовался для срочной покупки 1,6 км многослойной трубы для переноса канализационных сетей. В противном случае, настаивали они, стоимость товара могла увеличиться.

Суд первой инстанции согласился, что ответчики имели право изменить условия контракта из-за независящих от них обстоятельств. Кроме того, арбитражный суд Башкирии сослался на федеральные нормы, принятые для поддержки подрядчиков «в условиях нестабильной экономической обстановки» и позволяющие договариваться об авансе уже после заключения контракта.

В апелляционной жалобе прокуратура заявляла, что ссылка на возможное удорожание товара не значила невозможность продолжить выполнение работ.

Удовлетворяя жалобу, апелляционная коллегия не нашла в ситуации с переносом канализационных сетей обстоятельств, мешающих выполнению контракта. Риск повышения цен на материалы для реконструкции, пришел к выводу суд, лежит на генподрядчике. Ко всему прочему, в дело не были представлены сведения о том, что в дальнейшем стоимость труб действительно увеличилась.

Тем не менее, считать перечисленный аванс неосновательным обогащением суд отказался, так как работы на улице имени Галле еще продолжаются.

По данным портала госзакупок, в августе «Дортрансстрой» и УСРДИС договорились о продлении контракта на год. Стоимость реконструкции подорожала до 927,9 млн руб.

В пресс-службе мэрии Уфы на вопросы «Ъ» не ответили.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев находит позицию апелляционного суда обоснованной и соответствующей законодательству о контрактной системе. «Анализ материалов дела показывает, что ответчики не смогли убедительно доказать наличие обстоятельств, влекущих именно невозможность исполнения контракта. Более того, риск изменения рыночных цен традиционно относится на подрядчика, который должен учитывать такие факторы при формировании своего ценового предложения на стадии участия в конкурсе»,— отметил господин Терентьев.

Идэль Гумеров