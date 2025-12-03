Удары ножом в благодарность за приют

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил 22-летнего ЛГБТ-блогера («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в РФ и запрещено) Александра Синько к десяти годам и одному месяцу в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 53-летнего Виталия Иоффе и краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) вещей последнего. Во время следствия убийца утверждал, что поводом для 131 удара ножом в политического активиста стали сексуальные домогательства. Однако в итоге Синько признался в оговоре и заявил в суде, что эту версию он выдумал и что их связывали лишь дружеские отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Синько перед оглашением приговора в Городском суде

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Александр Синько перед оглашением приговора в Городском суде

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Александр Синько — уроженец Новосибирска, участвовал в уличных акциях и позиционировал себя как «квир-активист» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в РФ и запрещено). В 2023 году он выходил на одиночный пикет против законопроекта о запрете смены пола, а также был задержан у памятника Тарасу Шевченко в годовщину начала СВО. Виталию Иоффе было 53 года. До 2022 года в публичном поле не появлялся, а после начала СВО он начал регулярно выходить на улицы Петербурга с протестными пикетами против проведения спецоперации и в поддержку оппозиционеров, в том числе политика Алексея Навального. По словам соратников убитого, он регулярно посещал суды по политическим делам и периодически был резким, конфликтовал со своими единомышленниками и другими политактивистами. Виталия Иоффе неоднократно задерживали правоохранители, с также задержанным Синько он познакомился в отделе полиции.

Убийство Виталия Иоффе случилось в ночь с 16 на 17 сентября в квартире на проспекте Науки, где он жил. Как считает следствие, Александр Синько остался без места жительства, а политактивист предложил ему ночлег. Между ними ночью завязался конфликт после совместного употребления алкоголя, и Синько нанес несколько ударов ножом в голову, шею, туловище и конечности потерпевшего. После нападавший вышел из комнаты, а затем вернулся и еще несколько раз ударил лежащего ножом, полагая, что тот может быть еще жив.

Затем блогер забрал мобильный телефон, сигареты, зарядку для телефона, четки, ремень с джинсами, трусы и сумку и вышел из квартиры. С телефона самого убитого он написал в чат на 30 человек, где просил помочь связаться с правозащитными организациями, которые помогут ему покинуть Россию. Имущество, которое Синько забрал из квартиры, оценили примерно в 5 тыс. рублей.

Он доехал на такси до Выборга, где хотел либо скрыться, либо совершить самоубийство, но потом пришел в местный отдел полиции и сдался правоохранителям. Видео, как Александр Синько рассказывает полицейским, что убил человека, было опубликовано в Telegram-каналах. В нем слышно, что сотрудники, по всей видимости, сначала не поверили в сказанное и предложили вызвать скорую помощь. Как изначально заявил сам Синько, он нанес по Иоффе около 20 ударов, однако позже криминалисты насчитали не менее 131 ножевого ранения.

На этапе избрания меры пресечения в 2024 году заседания проходили в закрытом режиме: прокурор ссылался на необходимость обсуждать «интимные стороны жизни» фигуранта. Расследование по делу длилось около года. Уголовное дело в начале августа 2025 года направили в Калининский райсуд, однако позже его передали в горсуд из-за квалификации преступления как убийства с особой жестокостью. На первом заседании 14 августа Синько просил суд о рассмотрении его дела присяжными, однако позже отозвал это ходатайство. Часть заседаний прошла в закрытом от слушателей и журналистов формате.

В начале процесса Синько, следует из материалов дела, придерживался версии, озвученной им на следствии. Он утверждал, что в ночь на 17 сентября 2024 года разговор с Иоффе свернул на тему интима, он был возмущен предложениями 53-летнего мужчины и схватился за нож в состоянии аффекта. Однако во время судебных допросов он радикально изменил позицию. Он полностью признал вину и заявил, что первые его показания были ложными.

«Благодаря исключительно профессионализму судьи, умению видеть всю картину и грамотно задавать вопросы, Синько полностью признал вину в убийстве с особой жестокостью и в краже, раскаялся, пояснив, что оговорил потерпевшего, обвинив его в сексуальных домогательствах. Никаких отношений, кроме дружеских, между Синько и потерпевшим не было. Мотивом убийства стала личная неприязнь в ходе конфликта»,— уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд приговорил Александра Синько к десяти годам и одному месяцу в исправительной колонии строгого режима.

Полина Пучкова