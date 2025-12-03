Прокуратура настояла на ремонте потолка на станции «Чернышевская»

Потолок станции метро «Чернышевская» отремонтировали после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства 3 декабря.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Специалисты выяснили, что штукатурный слой начал трескаться и отслаиваться из-за нарушений в технологии работ — поверхность и раствор были подготовлены неправильно.

По требованию надзорного ведомства подрядчик устранил все нарушения. Теперь потолок в вестибюле станции не представляет опасности для пассажиров.

Андрей Маркелов