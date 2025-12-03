«Мостотрест» предупредил о технических разводках мостов через Неву на этой неделе

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» приступили к профилактическому обслуживанию петербургских переправ в межнавигационный период. В ночи с 1 на 2 и со 2 на 3 декабря в разные периоды времени была осуществлена техническая разводка Троицкого, Благовещенского, Большеохтинского, Володарского и Тучкова мостов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

В дальнейшем, как уточнили в ведомстве, в ночь с 3 на 4 декабря поднимут свои пролеты Благовещенский (с 01:25 до 05:00), Володарский (с 02:00 до 05:30), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00) и Биржевой (с 02:00 до 04:55) мосты.

В свою очередь, в ночь с 4 на 5 декабря разведенными окажутся Троицкий (с 01:20 до 04:50), Благовещенский (с 01:25 до 05:00) и также Биржевой (с 02:00 до 04:55).

В ночь с 5 на 6 декабря разведут только Троицкий мост — он будет недоступен для автомобилистов с 01:20 до 04:50.

В «Мостотресте» отметили, что разводка и наводка мостов может осуществляется в рамках указанных промежутков, но не обязательно занимает все указанное время.

Андрей Цедрик