«Спартак» обыграл «Сибирь» на последних минутах матча КХЛ

ХК «Сибирь» уступил «Спартаку» в овертайме в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:6 (0:4, 3:1, 3:1, 1:0).

После первого периода московская команда уступала со счетом 0:4. Во второй двадцатиминутке «Спартак» сократил отставание до двух шайб. За две минуты до окончания матча москвичи забросили вторую шайбу в периоде. За 39 секунд до финиша красно-белые сравняли счет и вывели команду в овертайм, в котором победный гол оформил Михаил Мальцев.

В составе новосибирцев шайбы забросили Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семен Кошелев и Сергей Широков. Следующий матч «Сибирь» проведет с «Барысом» 7 декабря.

Александра Стрелкова