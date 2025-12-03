Трудоустроен первый участник программы «Герои Ярославии»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о назначении первого участника программы «Герои Ярославии» на должность в подведомственное учреждение. Антон Новосельцев, который полтора года служил в зоне специальной военной операции, стал начальником отдела в Центре развития ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Новосельцев (слева)

Фото: Правительство Ярославской области Антон Новосельцев (слева)

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев отметил, что программа «Герои Ярославии» помогает ветеранам вернуться к мирной жизни и применить свои навыки на благо региона.

«Это назначение первое, но не последнее. Мы создаем реальные возможности для наших защитников, чтобы их сила, дисциплина и преданность Родине стали опорой для Ярославской области и в мирное время»,— рассказал губернатор.

Антон Новосельцев начал службу гранатометчиком, затем командовал взводом и был переведен на должность командира разведывательно-штурмовой роты. За личные качества он был направлен в штаб бригады на должность помощника начальника штаба. Участие в программе «Герои Ярославии» стало для него новой возможностью.

«Программа дает нам колоссальные знания в новых дисциплинах и предметах. Благодаря общению с экспертами мы перестраиваемся от выполнения боевых задач к задачам по развитию региона»,— сказал Антон Новосельцев.

Алла Чижова