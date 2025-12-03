Станковая стратегия

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования АО «Станкопром» к АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ). Суд поддержал требования истца к совладельцу — ООО «Альянс+» — ввести своих представителей в совет директоров пермского завода. Спор между сторонами начался из-за корпоративного соглашения, заключенного в 2015 году. В рамках него «Станкопром» (входит в структуру ГК «Ростех») предоставил обществу заемные средства в размере 270 млн руб., а взамен получил право на участие в управлении предприятием. «Альянс+» обратился в суд с требованием признать договор исполненным, так как считает, что выполнил перед «дочкой» госкорпорации все обязательства.



Решение по иску АО «Станкопром» к АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ) краевой арбитражный суд вынес в конце ноября. Истец оспаривал решение годового собрания акционеров пермского завода от 27 июня, когда был избран совет директоров общества и его ревизионная комиссия. Как следует из материалов дела, «Станкопром» требовал обязать завод провести в течение 20 дней внеочередное собрание акционеров с повесткой дня, касающейся избрания совета директоров и ревизионной комиссии. Соответчиком по спору было заявлено ООО «Альянс+», которое является совладельцем ПЗМЦ. От общества истец требовал обеспечить избрание в совет не менее четырех предложенных «Станкопромом» кандидатов и двух в ревизионную комиссию.

Согласно резолютивной части, решения совета директоров АО «ПЗМЦ» от 23 мая и 27 июня текущего года по вопросам включения кандидатур от акционеров в органы управления предприятием признаны недействительными. Суд обязал «Альянс+» включить четырех представителей «Станкопрома» в совет директоров ПЗМЦ и двух — в состав ревизионной комиссии.

Корпоративный спор вокруг контроля над ПЗМЦ между «Станкопромом» и прикамскими собственниками предприятия развивается уже несколько лет. Основа для будущего конфликта была заложена в 2015 году, когда «дочка» «Ростеха», пермское АО «Протон-ПМ» и правопредшественник компании «Альянс+» заключили корпоративное соглашение. По его условиям, АО «Станкопром» предоставило заем около 270 млн руб. на строительство в Перми первого предприятия по производству станков с ЧПУ. Взамен АО получило одну акцию пермского предприятия, а также возможность участвовать в управлении предприятием и квоту на своих представителей в совете директоров компании. Кроме того, имущество ПЗМЦ оказалось в залоге у займодателя. Срок возврата денежных средств был установлен не позднее 31 марта 2019 года, но в итоге они были перечислены только в конце февраля 2023-го. Кроме того, ПЗМЦ не выполнил в срок и ключевые показатели, предусмотренные соглашением, в частности по строительству производственного корпуса, выпуску продукции и созданию новых рабочих мест.

В прошлом году «Станкопром» обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с пермского завода штраф 75,3 млн руб. за пользование чужими денежными средствами, а также обратить взыскание на предмет залога (имущественный комплекс и земельный участок). В свою очередь, совладелец ПЗМЦ настаивал на расторжении корпоративного соглашения, поскольку его условия были выполнены. Итогом разбирательств стало частичное удовлетворение требований «Станкопрома». С пермского предприятия было взыскано свыше 35,7 млн руб., в обращении взыскания на имущество суд отказал. Расторгнуть корпоративное соглашение с «дочкой» госкорпорации «Альянс+» не удалось.

Стоит отметить, что 5 ноября этого года Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ООО «Альянс+» к АО «Станкопром». Согласно определению, истец требует признать корпоративный договор от 25 мая 2015 года в редакции шести допсоглашений исполненным. В качестве третьих лиц по делу привлечены АО «ПЗМЦ» и ПАО «Протон — Пермские моторы». По данным «Ъ-Прикамье», в новом исковом заявлении «Альянс+» требует признать договор исполненным, поскольку заемщику в полном объеме возвращены преду­смотренные соглашением денежные средства.

Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский говорит, что корпоративные соглашения между госкомпаниями и бизнесом являются нередкой практикой, поэтому неисполнение их условий часто становится одной из причин возникновения судебных споров.

По словам старшего юриста компании «Алимирзоев и Трофимов» Владислава Монахова, чтобы финансировать стратегические проекты в ОПК, машиностроении или импортозамещении, госкорпорации часто входят в капитал, приобретая даже символическую долю. «Корпоративное соглашение дает госструктуре квоты в совете директоров, право контролировать ключевые показатели по срокам строительства и объемам производства, что позволяет влиять на проект, не беря на себя полное управление»,— отметил юрист.

«Суды подчеркивают, что корпоративный договор — инструмент гибкий, но рискованный, особенно когда его условия перераспределяют влияние между участниками или затрагивают права третьих лиц»,— добавил управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов.

Анастасия Леонтьева