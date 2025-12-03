В Кабардино-Балкарии экс-директор и главбух школы подозреваются в мошенничестве

Бывшие директор и главбух одной из общеобразовательных школ Прохладненского района подозреваются в махинациях с премиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

В период с 2020 по 2023 год подозреваемые, используя программы для финансового учета, регулярно начисляли работникам школы премии за высокие результаты труда. Руководитель образовательной организации, под предлогом сбора средств для нужд школы и детей, изымал эти премии у подчиненных. Впоследствии он вместе с главным бухгалтером тратил полученные деньги по собственному усмотрению, а не на заявленные цели. Общая сумма похищенных средств составила свыше 600 тыс. руб.

Следователями МО МВД России «Прохладненский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Наталья Белоштейн