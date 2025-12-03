Куйбышевская магистраль открыла новую линию по производству бутилированной воды

В пассажирском вагонном депо Самары открыли новую линию по производству бутилированной воды «Дорожная». Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Для производства воды подготовили специальное помещение, где она разливается в 19-литровые пластиковые емкости. Линию обслуживают два работника и мастер.

Первая партия воды поступит в поезда до конца года. Планируется производить около 100 тыс. 19-литровых емкостей в год, что полностью покроет потребности пассажиров поездов Куйбышевского филиала АО «ФПК».

Андрей Сазонов