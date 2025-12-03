Губернатор Владимиров обозначил ключевые приоритеты развития АПК Ставрополья

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС рассказал о главных направлениях развития агропромышленного комплекса региона в рамках работы комиссии Государственного совета РФ по сельскому хозяйству, которой он руководит с 2024 года. Губернатор подчеркнул, что Ставрополье совместно с Минсельхозом России разработало программу по борьбе с опустыниванием земель, что особенно важно для сохранения плодородия и устойчивого развития сельхозугодий. Также ведется работа по привлечению молодых специалистов в отрасль и активному импортозамещению, особенно в семеноводстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Регион добился полной замены импортных семян пшеницы на отечественные — 100% используемых семян происходят из селекции России, 99% из них выращены в самом Ставрополье. Аналогичные меры по увеличению доли отечественных семян применяются и к кукурузе, подсолнечнику, свекле. Владимир Владимиров отметил, что регион ставит задачу стать одним из ведущих селекционных центров страны и активно поддерживает развитие отечественного семеноводства.

Отдельное внимание уделили развитию садоводства. Ставрополье становится крупным игроком на этом рынке, расширяя ассортимент не только яблок, но и других плодовых культур. При поддержке правительства РФ создается крупнейший логистический центр по хранению садоводческой продукции в Невинномысске, а также планируется построить аналогичный в Изобильненском округе. В перспективе ожидается, что большая часть садоводческой продукции региона будет перерабатываться локально, что повысит добавленную стоимость и создаст дополнительные рабочие места.

Кроме того, Владимир Владимиров акцентировал внимание на необходимости внедрения современных агротехнологий, цифровизации отрасли и воспитания кадров через систему профильного аграрного образования. В крае уже функционируют более 60 агроклассов при учебных заведениях, а в перспективе их планируют увеличить до 200. Повышается оснащенность агропромышленного комплекса современной техникой и создаются условия для устойчивого роста производства.

Всего в 2025 году на поддержку аграриев Ставрополья из федерального бюджета выделено более 5 млрд руб., что позволило провести посев озимых культур на площади порядка 1,6 млн гектаров. Такие меры и масштабные проекты по борьбе с эрозией и опустыниванием помогают региону сохранять статус одного из лидеров агропромышленного производства страны.

Станислав Маслаков