Новый зоопарк в Петербурге появится не раньше 2030 года
Депутат Заксобрания Павел Крупник в ходе брифинга заявил, что городские власти возобновили проработку проекта строительства нового современного зоопарка. Инициатива включена в стратегию развития города до 2035 года.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Сейчас ведется предварительное обсуждение концепции, до реального старта строительства может потребоваться несколько лет. Реализация плана намечена на период после 2030 года.
Как ранее заявлял вице-губернатор Валерий Москаленко, для запуска такого масштабного объекта сначала необходимо определить источник финансирования и выбрать окончательную локацию. Одним из исторически рассматриваемых вариантов остается территория в районе Юнтолово.