Новый зоопарк в Петербурге появится не раньше 2030 года

Депутат Заксобрания Павел Крупник в ходе брифинга заявил, что городские власти возобновили проработку проекта строительства нового современного зоопарка. Инициатива включена в стратегию развития города до 2035 года.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Сейчас ведется предварительное обсуждение концепции, до реального старта строительства может потребоваться несколько лет. Реализация плана намечена на период после 2030 года.

Как ранее заявлял вице-губернатор Валерий Москаленко, для запуска такого масштабного объекта сначала необходимо определить источник финансирования и выбрать окончательную локацию. Одним из исторически рассматриваемых вариантов остается территория в районе Юнтолово.

Андрей Маркелов