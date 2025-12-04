В Черноземье 5 декабря будет пасмурно и холодно, от –1°C до +2°C

В пятницу, 5 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от –1°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –1°C до +1°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Ветер восточный и северо-восточный, до 5 м/с. Без осадков.

В Воронеже также ожидается холодная погода: температура составит от –1°C до 0°C, а ветер — до 3 м/с. На протяжении всего дня дождя не ожидается, погода будет пасмурной.

В Курске утром температура воздуха составит +1°C, вечером опустится до 0°C, а ночью — до –1°C. На протяжении всего дня будет пасмурно, без осадков. Ветер до 4 м/с.

В Липецке будет облачная погода, без осадков. Температура утром составит –1°С, днем поднимется до 0°С и ночью вернется к показателю –1°С. Южный ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно и холодно. Осадки не ожидаются. Днем температура составит +2°C, а ночью опустится до +1°C. Ветер — до 3 м/с.

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Осадков не будет. Утром температура составит –1°С, днем и вечером останется на том же уровне. Ветер с порывами до 3 м/с.