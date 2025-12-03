Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил, что регион не испытывает значительных негативных последствий от санкций и сохраняет устойчивый поток иностранных туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году Ставрополье посетили 156 тыс. иностранных гостей, по сравнению с досанкционным уровнем в 179 тыс. туристов. Владимир Владимиров подчеркнул, что Россия и регион остаются привлекательными для туристов несмотря на сложности в международных отношениях.

Особенно он выделил динамичное развитие фестиваля уличных культур «Кардо», который в первые годы собирал представителей всего 7 стран, а в 2025 году привлек участников из 57 государств, из которых лишь 14 считаются «дружественными». По словам губернатора, ожидается, что в следующем году в фестивале примут участие туристы уже из как минимум 63 стран. Это свидетельствует о росте международного признания и интереса к Ставрополью несмотря на политические сложности.

Общий турпоток в Ставрополье также продолжает расти — за первые шесть месяцев 2025 года регион посетили около 4,5 млн туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Помимо иностранных гостей, регион активно развивает внутренний туризм и культурные проекты.

Станислав Маслаков