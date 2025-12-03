Власти Перми передают краю участки для строительства второй очереди моста через Егошиху
Администрация Перми вносит на рассмотрение Пермского городской думы проект о безвозмездной передаче в краевую собственность объектов, находящиеся в оперативном управлении МКУ «Пермблагоустройство». Речь идет о дороге, протяженностью 1894 м по ул. Революции, от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина, а также нескольких земельных участках. Это необходимо для реализации проекта по строительству второй очереди моста через реку Егошиха.
Напомним, работы по строительству второй очереди моста через реку Егошиху стартовали в ноябре. Первую очередь моста, который соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы, построили в 2004 году. Сейчас по нему ежедневно проезжают более 40 тыс. машин. В планах — установка девяти опор, монтаж балок пролетного строения, обустройство мостового полотна, тротуаров и освещения. После завершения работ дорога расширится с четырех до шести полос. Кроме этого, обновится и первая очередь моста. Там будут усилены опоры, заменено мостовое полотно и барьерное ограждение. Все работы предполагается завершить в 2027 году.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что победителем конкурса на право строительства второй очереди моста через реку Егошиху в Перми, выполняемого в рамках реконструкции улицы Революции, признано АО «Уралмостострой». При максимальной цене контракта 1,8 млрд руб. компания оценила свою работу в 1,7 млрд руб.