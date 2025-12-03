В Астраханской области заработал маслоналивной терминал мощностью 50 тонн в год

В Астраханской области начал работу новый маслоналивной терминал, модернизированный на базе нефтяного объекта, пишет ТАСС. По словам менеджера проекта «Шамси терминал» Павла Реуса, в первый год планируется перевалить около 50 тыс. тонн растительного масла.

Комплексная модернизация, начатая в 2021 году, включала строительство новых трубопроводов и реконструкцию цистерн для хранения масла. Терминал начал работу в начале 2025 года и с января уже перевалил 40 тыс. тонн продукции. Господин Реус выразил уверенность, что до конца года показатель достигнет плановых 50 тыс. тонн.

Основным экспортером масла является Иран, но из-за роста цен рынок временно приостановлен. Возобновление сделок ожидается после сокращения запасов в иранских хранилищах. Ведется проектирование второго причала для перевалки насыпных грузов, включая зерновые. Скорость работ будет зависеть от рыночного спроса и итоговых показателей компании.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Астраханской области Илья Волынский сообщил, что грузооборот в портах региона за 10 месяцев 2025 года составил около 4 млн тонн. Он отметил, что отгрузка на экспорт масла развивается в связи с высоким спросом.

