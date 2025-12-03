Два игрока «Локомотива» сыграют в Матче звезд КХЛ

Александр Радулов и Егор Сурин примут участие в Фонбет Матче звезд КХЛ, который пройдет в Екатеринбурге в начале февраля 2026 года. Их выбрали болельщики через голосование на сайте Лиги. Об этом сообщает ХК «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Александр Радулов будет играть за команду российских звезд, а Егор Сурин — в стартовой пятерке сборной молодых звезд. Остальные участники станут известны после голосования СМИ и выбора Лиги.

Звездный уик-энд начнется 7 февраля с конкурсов Мастер-шоу и полуфинальных матчей мини-турнира. На следующий день, 8 февраля, состоится вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Антон Голицын