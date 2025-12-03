Ставрополье сохранит поддержку авиаперевозок с бюджетом в 300 млн руб. в год

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что регион продолжит субсидировать развитие авиаперевозок, несмотря на возобновление работы аэропорта Краснодара. На пресс-конференции ТАСС в Москве глава края отметил устойчивый рост спроса на внутренний туризм в Северном Кавказе благодаря санкционному давлению, что привело к увеличению пассажиропотока в ставропольских аэропортах.

В настоящее время в регионе действуют 71 авианаправление, включая внутренние и зарубежные маршруты, при заполненности рейсов на уровне 98%. Для поддержки новых рейсов из краевого бюджета ежегодно выделяется 300 млн руб. По словам Владимирова, после выхода на экономическую окупаемость, обычно в течение трех лет, рейсы становятся коммерческими. Сейчас такие субсидии покрывают 19 направлений.

В последние годы Ставропольский край существенно расширил инфраструктуру: модернизированы аэропорты Минеральных Вод и Ставрополя, увеличено количество внутренних направлений полетов с 58 до 71. Пассажиропоток растет: в 2024 году аэропорт Минеральных Вод обслужил почти 4,9 млн человек, аэропорт Ставрополя – около 600 тыс. Для дальнейшего развития транспортной отрасли регион планирует поддерживать авиасообщение программами, которые предусматривают ежегодный рост количества рейсов на 5% и расширение маршрутной сети.

Кроме субсидий на рейсы, в крае ведется проработка проекта запуска электрички, которая соединит аэропорт Минеральных Вод с курортными городами Кавказских Минеральных Вод. Общий бюджет на поддержку и развитие авиации в регионе достигает более миллиарда рублей на несколько лет, включая средства федерального и регионального уровней. Эта политика направлена на повышение доступности транспортных услуг и укрепление статуса ставропольских аэропортов как ключевых ворот Кавказа, обеспечивающих круглогодичный туристический поток и экономическую стабильность отрасли.

Станислав Маслаков