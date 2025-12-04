В Башкирии возбудили уголовное дело по факту подкупа потерпевшего

В Башкирии возбуждено уголовное дело против жителя Благовещенска, подозреваемого в подкупе потерпевшего для предоставления ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ), сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД.

По данным следствия, с мая по октябрь этого года подозреваемый, уже находящийся под судом за разбойные нападения, вымогательства и похищение человека, в составе организованной группы пытался подкупить потерпевшего. За вознаграждение тот должен был изменить свои показания, чтобы помочь избежать ответственности обвиняемому и его сообщникам.

Преступление выявили сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Башкирии.

Олег Вахитов