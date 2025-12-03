В Саратове руководство промпредприятие обвиняется в мошенничестве и растрате

В Саратове завершено расследование уголовного дела о растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). на промышленном предприятии. Фигурантами выступают бывший директор и его заместитель, сообщает СУ СКР по региону.

В 2017 предприятие заключили договор аренды автомобиля с намерением выкупить его якобы для личного использования одним из фигурантов. В конкурсе победила компания супруги одного оного из фигурантов. Кроме того, предприятия взяло в аренду дизельную электростанции, в которой не было необходимости, уверяют следователи. Ущерб силовики оценивают в 4 млн руб.

В свою очередь, заместитель генерального директора с 2018 по 2024 годы якобы получал часть заработной платы и премий коллег. Общая сумма превысила 7 млн руб., сообщают в СКР. Имущество обвиняемых на сумму более 38 млн руб. арестовано. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Никита Маркелов