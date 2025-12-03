Владимир Владимиров: Ставрополье будет развивать IT и беспилотники

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС 3 декабря рассказал о развитии высокотехнологичных отраслей. Регион уходит от сырьевой зависимости и строит производства в фармацевтике, IT и нефтегазовой переработке. Глава края подчеркнул, что Ставрополье давно служит житницей и здравницей России, но теперь активно осваивает новые ниши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Владимиров сообщил о переговорах с «Ростехом» по запуску производства гражданских беспилотников на базе завода «Ставропольавто». Это производство откроет региону новую нишу и создаст рабочие места. В этом месяце в крае откроют IT-центр «Школа 21», который подготовит кадры для местных предприятий и ускорит рост объемов производства. В индустриальном парке «Мастер» в Ставрополе развивают выпуск оборудования для ветрогенераторов. Губернатор назвал эти проекты точками опоры для экономики.

Ранее в мае Владимир Владимиров поручил минпрому края развивать высокотехнологичные производства, включая компьютерную периферию и космическую отрасль. Тогда отгрузка промышленных товаров выросла на 15%, а выпуск продукции достиг 700 млрд рублей в 2024 году.

Край уже имеет девять индустриальных парков, которые приносят инвестиции и рабочие места. В 2025 году регион привлечет 400 млрд руб. инвестиций, в том числе 1,5 трлн на санатории. ПАО «Лукойл» планирует газохимический комплекс на востоке края. На Кавказском инвестиционном форуме в мае Владимир Владимиров представил пути диверсификации экономики, включая логистику и туризм.

Регион лидирует на Северном Кавказе по газомоторному топливу с 28 заправками, в 2026 году добавят одну-две станции. Параллельно развивается сеть электрических заправок. Также Ставропольский край является федеральным лидером по альтернативной генерации, и намерен построить еще несколько ВЭС, СЭС и малых ГЭС.

Станислав Маслаков