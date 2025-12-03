В Ставрополе скончался композитор Владимир Сущенко

На 79-м году жизни скончался хормейстер народного хора «Огонек», композитор, автор-исполнитель, лауреат губернаторской премии имени В. Сафонова в области музыки, отличник народного просвещения, пятикратный обладатель Гран-при, член Российского авторского общества, член Российского музыкального союза Владимир Иванович Сущенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ведомство выразило искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кому дорого творчество Владимира Сущенко.

Наталья Белоштейн