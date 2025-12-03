Средняя урожайность овощей на Ставрополье выросла на 17% в 2025 году

Аграрии Ставрополья завершили уборку овощных культур открытого грунта, собрав 68 тыс. тонн урожая на площади 3,1 тыс. га, что позволило достичь средней урожайности 220,6 центнера с гектара, на 17% превысив уровень прошлого года, сообщили в пресс-службе минсельхоза региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Главными культурами стали овощи для борщевого набора: капуста — 2,8 тыс. тонн, морковь — 6 тыс. тонн, лук — 26,3 тыс. тонн и столовая свекла — 2,8 тыс. тонн. Лидерами по объемам сбора выступили Петровский округ с 16,9 тыс. тонн, Ипатовский округ — 13,8 тыс. тонн и Красногвардейский округ — 9,1 тыс. тонн.

По данным первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Елены Тамбовцевой, урожай 2025 года активно реализуется с полей и закладывается на хранение. В крае функционирует 14 картофелехранилищ, 4 овощехранилища и 3 комбинированных склада с общей вместимостью более 90 тыс. тонн. На сегодняшний день в хранилищах находится около 15 тыс. тонн овощной продукции: лук — 12,5 тыс. тонн, морковь — 2,8 тыс. тонн, картофель — 28,8 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что урожайность свеклы на Ставрополье в 2025 году выросла на 10%, достигнув 452,5 центнера с гектара. Совокупные достижения аграриев региона отражают положительную динамику в овощеводстве благодаря улучшению агротехнологий и наличию собственных мощных систем хранения, что позволяет продлить сроки реализации и снизить потери продукции.

Повышение средней урожайности в овощеводстве на Ставрополье на 17% связано с увеличением сборов ключевых культур и развитием инфраструктуры хранения, что способствует стабильному обеспечению рынка и росту экономической эффективности сельхозпроизводителей региона.

Станислав Маслаков