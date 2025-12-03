В Дагестане задержан экс-глава Новолакского района по делу о выделении участков
Силовики задержали бывшего главу Новолакского района Дагестана, начальника управления правительства республики по вопросам переселения лакского населения этого района на новое место жительства Магомед-Гаджи Айдиева по подозрению в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, подозреваемый в нарушение генеральных планов застройки, незаконно предоставил в собственность на безвозмездной основе земельные участки общей площадью 5,1 га лицам, которые не имели законных оснований для получения земельных участков и постановки на учет в качестве нуждающихся.
При этом нуждающиеся в переселении были этого права лишены.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Расследование продолжается.