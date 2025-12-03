На пляжах Анапы появились сгустки мазута

На береговой полосе города-курорта Анапы мониторинговые группы обнаружили после шторма небольшие сгустки мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Водоросли, испачканные нефтепродуктами, шторм выбросил на участке Бугазской косы длиной около 4 км. Еще один участок берега протяженностью 1,5 км рядом с пограничной заставой также оказался загрязнен мелкой фракцией мазута.

На уборку берега вышли 35 человек из числа сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также работники муниципалитетов края.

Береговая полоса Черного моря от Крымского моста до поселка Утриш оказалась загрязнена нефтепродуктами после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые затонули в декабре 2024 года. Росприроднадзор оценил ущерб морской экосистеме почти в 85 млрд руб. Пляжи Анапы и части Темрюкского района в минувшем курортном сезоне были закрыты для отдыхающих.

Анна Перова, Краснодар