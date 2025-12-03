Указам предписана отмена

Дональд Трамп отменил все указы, подписанные автопером Джо Байдена. По словам нынешнего президента США, любой документ, который его предшественник подписывал не лично, а с помощью специального устройства больше не имеет юридической силы. Решение касается в том числе и актов о помиловании. Джо Байден сам признавался, что в этих случаях с его устного согласия использовалось автоперо. Политик объяснял это тем, что помиловать приходилось много людей за раз. Ранее Трамп отмечал, что его предшественник подписал таким образом больше 90% всех документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Отмена части президентских указов по этой причине не совсем легитимна и может преследовать личные цели главы Белого дома, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин: «Согласно Конституции США, подписывать указы или постановления авторучкой легитимно. Так делал Томас Джефферсон, так делал Барак Обама. То, что Трамп говорит, что это нелегитимно и вызывает вопросы, на самом деле, просто риторика. Он хочет это сделать, чтобы отомстить оппонентам. В свое время Джо Байден помиловал конгрессменов, членов Палаты представителей, которые состояли в специальном комитете по расследованию обстоятельств штурма Капитолия. Это Лиз Чейни и Адам Кинзингер. Речь идет о заблаговременном помиловании, то есть Байден пытался подстелить соломку на случай преследования конгрессменов Дональдом Трампом. Они могут столкнуться с рисками уголовного или другого вида преследования в судебной плоскости.

Джо Байден в свое время помиловал рекордное количество человек, но эти решения касались в том числе и смягчения приговора по тем или иным преступлениям. В частности, речь о хранении наркотиков, марихуаны, что демократы не считают серьезным преступлением, или, допустим, о смене пола военнослужащими. То есть были помилованы люди, которым вменялись данные виды правонарушения. Это нелегитимно, в Конституции не прописана данная процедура, и формально Дональд Трамп не может отменить постановления Джо Байдена о помиловании. Но американский лидер может отменить исполнительные указы предшественника, это вполне законно».

Отмена помилований в США создает важный прецедент, который определяет полномочия главы государства, отметил кандидат политических наук и американист Алексей Черняев: «Речь, конечно, не об обоснованности подписания авторучкой как таковой, ею пользовались многие президенты. Здесь решается вопрос, насколько Байден вообще представлял и знал, что подписывается от его лица. Трамп настаивает на том, что его предшественник в значительной степени не имел никакого представления о том, что утверждается за его спиной, и ближайшее окружение президента могло подписать, пользуясь автопером, практически все что угодно, даже не согласовывая эти вопросы с ним самим.

Что касается вопроса о помиловании, то здесь есть "серая" правовая зона. Дело в том, что традиционно такие решения президентов никогда не оспаривались. С другой стороны, нет закона, который запрещал бы это делать.

То есть это была своего рода определенная традиция наподобие той, согласно которой президент не избирается более чем на два срока. Рузвельт избирался и на третий, и на четвертый, и пришлось это запретить законодательно. Вот сейчас в США такая же ситуация: решения о помиловании никогда не пересматривались, но у действующего президента нет никаких правовых оснований этого не делать. Я думаю, что сейчас в связи с отменой помилования начнутся масса процессов в судах. То есть те, кого это коснется, подадут иски, и там, соответственно, будут какие-то прецеденты».

Перед уходом с поста президента Джо Байден также помиловал своего сына Хантера, которого обвинили в незаконной покупке оружия и уклонении от уплаты налогов. Однако решение Трампа на этот акт распространяться не будет, поскольку его бывший президент США подписал сам, напоминает Fox News.

Егор Парфенов