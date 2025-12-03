В КБР задержан местный житель с контрафактным алкоголем на 1,5 млн рублей

26-летннего жителя села Псыхурей заподозрили в незаконном обороте алкогольной продукции на 1,5 млн руб. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Экипаж ДПС на 21 км. автодороги Баксан — Пятигорск остановил автомобиль «Газель» для проверки документов. Во время осмотра полицейские нашли коробки с более чем 4,6 тыс. бутылок алкогольной продукции, на которых были этикетки различных производителей водки и коньяка. Однако на бутылках отсутствовали акцизы, предусмотренные российским законодательством.

Водитель машины, занимающийся грузоперевозками, объяснил, что коробки ему передал знакомый, и он не знал, что в них находится.

Полицейские установили владельца нелегального товара. Им оказался 26-летний житель села Псыхурей. Мужчина признался, что приобрел немаркированную спиртосодержащую продукцию в соседнем регионе для продажи.

Изъятый алкоголь был направлен на экспертизу, результаты которой показали, что он не соответствует ГОСТу, а его общая стоимость составляет почти 1,5 млн рублей.

Наталья Белоштейн