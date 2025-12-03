Решение подали холодным

Челябинское УФАС признало сговор на рынке горячего питания для пациентов медучреждений в Миассе. Его участниками стали горбольница №2 и челябинское ООО «Просто кухня». Общая стоимость контрактов составила почти 60 млн руб. Нарушения выявили после жалобы миасской компании «Гермес» на ограничение конкуренции. По словам ее представителя, больница сперва заключала с поставщиком контракты в обход конкурсных процедур, а затем и на торгах предоставляла преимущество: «Просто кухня» использовала пищеблок горбольницы, тем самым сокращая расходы и предлагая цену ниже, чем конкуренты. Медучреждение признало вину.

Управление ФАС России по Челябинской области подтвердило факт сговора между государственным учреждением здравоохранения «Городская больница №2 Миасса» и ООО «Просто кухня» (Челябинск) на торгах по организации горячего питания для пациентов. Антимонопольное ведомство признало в действиях организаций нарушение ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции, которым запрещаются ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в УФАС.

Сговор был выявлен после обращения в антимонопольное ведомство одного из участников рынка больничного питания — ООО «Гермес» (Миасс) в январе этого года. Представитель компании Ярослав Щербаков рассказал „Ъ-Южный Урал“, что медицинское учреждение заключало договоры с поставщиком в обход конкурсных процедур, а впоследствии предоставляло преимущество на торгах. По его данным, общая стоимость заключенных в результате антиконкурентного соглашения контрактов составила 59 млн руб.

По словам Ярослава Щербакова, в 2023 году горбольница №2 решила отказаться от самостоятельного приготовления пищи для пациентов и обратилась за этой услугой к компании «Просто кухня». С организацией как с единственным поставщиком в обход конкурсных процедур было заключено шесть договоров на общую сумму 3,5 млн руб. Условия контрактов не предусматривали передачу оборудования или помещений заказчика исполнителю. Но компании предоставили возможность безвозмездно пользоваться пищеблоками больницы.

ГКБ №2, по данным документов из базы решений ФАС, поясняла, что компании для исполнения договоров, заключенных вне конкурсных процедур, предоставляли пищеблок, чтобы не допустить «срыв обеспечения пациентов учреждения питанием».

В 2024 году медучреждение начало проводить торги на оказание услуг по организации горячего питания. Победителем в семи из восьми конкурсов стала «Просто кухня».

«Компания имела преимущество в виде возможности пользоваться оборудованными пищеблоками больницы для приготовления пищи. Ее конкурентам медучреждение предлагало каждый день доставлять готовую пищу для пациентов и нести дополнительные расходы»,— сообщил представитель «Гермеса».

Общая стоимость контрактов, по его данным, превысила 55,1 млн руб. Условия договоров вновь не предусматривали передачу пищеблоков, но «Просто кухня» продолжила пользоваться помещениями. Из-за этого ценовое предложение организации выглядело более выгодным на фоне конкурентов. Поставщик экономил на энергоресурсах, тарах и транспортировке.

По словам юриста, с целью «легализации» в ноябре 2024 года горбольница заключила с компанией «Просто кухня» договор аренды пищеблока до ноября 2027-го, что в том числе предоставило бы компании преимущество на последующих торгах.

Представитель «Гермеса» также указал на ряд других нарушений. Так, больница не запрашивала у поставщика санитарно-эпидемиологические заключения, протоколы исследования мест приготовления и хранения продуктов, а эти сведения обязаны предоставлять победители торгов.

ГКБ №2 Миасса является крупнейшим медицинским учреждением в городе и обслуживает две трети жителей, или 98 тыс. человек.

ООО «Просто кухня» зарегистрировано в Челябинске в 2022 году. На официальном сайте указано, что компания занимается организацией обедов в офисах и на предприятиях, кейтерингом, имеет банкетные залы для праздников и иных мероприятий. По данным «Спарк-Интерфакс», по 50% доли компании принадлежит Илье Тараканову и Нине Мухаметзяновой. Выручка организации в 2023 году составила 19 млн руб., чиста прибыль — 1,9 млн. Информация о финансовых показателях за 2024 год отсутствует.

В ходе рассмотрения дела медучреждение добровольно признало вину в сговоре, поэтому его освободили от ответственности. Наказание для компании «Просто кухня» определит челябинское УФАС. За участие в сговоре организации может грозить штраф или увольнение сотрудника, допустившего нарушение.

„Ъ-Южный Урал“ направил запрос в адрес ООО «Просто кухня» с просьбой прокомментировать решение УФАС. Во время телефонного разговора представитель компании ответил, что они ознакомятся с запросом и свяжутся с редакцией. На момент написания материала ответ не поступил.

Ольга Воробьева