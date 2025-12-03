Путину предложили развивать паллиативную помощь в новых регионах

Директор Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров предложил создать программу развития паллиативной помощи в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Такую инициативу он предложил президенту России Владимиру Путину на форуме «Мы вместе».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Господин Заров отметил, что официально паллиативная помощь в России появилась в 2011 году. Однако в новых регионах, до их присоединения к РФ, власти не занимались этим вопросом. По его словам, больница Святителя Алексия планирует открыть по паллиативному филиалу в каждом субъекте. Первое учреждение хотят построить в Горловке в ДНР. Президент узнал о статусе проекта и пообещал обсудить возможность государственной поддержки.

В России каждому гражданину положена бесплатная паллиативная помощь. Но эта помощь финансируется не по ОМС, а из бюджета региона. Поэтому она сильно зависит от текущих возможностей субъекта. Из-за этого региональные врачи паллиативной помощи получают в среднем меньше за выезд к пациенту на дом. По данным исследовательского проекта «Если быть точным», в 2023 году средний тариф на выезд к паллиативному больному составлял 2338 руб.