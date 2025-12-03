Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Балахнинца оштрафовали на 60 тысяч рублей за уклонение от армии

Жителя Балахны Нижегородской области оштрафовали на 60 тыс. руб. по уголовной статье об уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда 3 декабря.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Суд установил, что Сергей Терентьев длительное время уклонялся от призыва «путем неоднократного злоупотребления конституционным правом на судебную защиту своих прав»: он обращался с административными исками об оспаривании решений призывных комиссий. При этом в военкомат гражданин не являлся без уважительных причин.

Галина Шамберина