На содержание дорог в Нижнекамске выделят 101,3 млн руб

В Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе на содержание автомобильных дорог для нужд МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска» выделят 101,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Работы будут проводиться с момента заключения контракта до 31 декабря 2026 года.

Работы включают ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, очистку дорог, тротуаров, площадок отдыха и парковок от снега, льда и мусора, а также рассыпку песка в зимний период. Летняя уборка направлена на удаление загрязнений с проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, бордюров и элементов обустройства.

Анна Кайдалова